Ultimati i lavori di per la messa in sicurezza del fiume Calore a Pantano Nella zona duramente colpita dall'alluvione del 2015

Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel capoluogo sannita.

Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi al termine di un briefing svoltosi con i tecnici del Settore Infrastrutture svoltosi stamani alla Rocca dei Rettori.

L’intervento, realizzato nell’ambito dell’articolato Piano di Interventi predisposto a seguito dell’alluvione del 2015, ha mobilitato risorse finanziarie per € 1.245.000 e sono state realizzate da un pool di imprese di Montefalcone di Val Fortore, Milano e Torrecuso a partire dal marzo 2023.

I lavori sono stati diretti dall’architetto Carminantonio De Santis e dall’ingignere Paola Borrelli, funzionari tecnici della Provincia di Benevento.

Mentre venivano realizzate le opere sono state necessarie alcune sospensioni nei lavori per consentire la predisposizione di una variante, a causa della particolare natura dell’intervento e delle condizioni del sito, fortemente influenzato dal tirante idraulico del fiume e dagli eventi atmosferici. I lavori sono stati comunque ultimati nei tempi contrattualmente previsti, fatta eccezione per alcuni lavori marginali di decespugliamento.

Per la messa in sicurezza del fiume Calore si è intervenuto in tre tratti dell’alveo e cioé: 1) in località Cellarulo con interventi di difesa spondale sulla sponda destra idraulica e con la riconfigurazione della sponda sinistra; 2) in località Pantano con la esecuzione di difesa spondale e la rimodellazione delle sponde nel tratto compreso tra il ponte della ferrovie EAV (tratta Benevento – Cancello via Valle Caudina) e la foce del fiume Sabato, con rimozione degli accumuli di materiale presenti in alveo; 3) presso la foce del torrente Serretelle ove è stato realizzata la rettifica e l’arginatura della foce con riconfigurazione spondale. L’intervento più rilevante è stato eseguito in località Pantano. Qui è stata allargata la sezione idraulica del fiume, sistemato e rettificato il canale di scolo esistente che si immetteva nel fiume in senso contrario rispetto al normale deflusso delle acque. Va segnalato che, in alcune aree, la vegetazione spondale ha già ripreso a crescere, coprendo parzialmente le scogliere realizzate; tuttavia, grazie all’attuale tirante idraulico, è ancora ben visibile l’opera eseguita, segno tangibile di un continuo impegno per la messa in sicurezza dell’area.

Il Presidente Lombardi, commentando l’esito della riunione con i tecnici della Provincia, ha dichiarato: “Prendo atto con soddisfazione del completamento dei lavori nell’area di contrada Pantano e Serretelle a conclusione di un complesso programma elaborato, curato ed attuato dalla Provincia e finalizzato a contrastare e a mitigare il rischio di esondazioni nell’area del capoluogo sannita ed in particolare nelle zone storicamente interessate dalle conseguenze dei fenomeni di meteo estremi. Credo che sia stato attuato quanto io stesso avevo dichiarato nel corso di pubblici incontri sul tema e penso anche che sia stato raggiunto un obiettivo di grande rilevanza essendo state conseguite le condizioni strutturali atte a migliorare il deflusso a valle del fiume Calore e dei suoi affluenti. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una importante e feconda sinergia istituzionale tra Provincia e Comune di Benevento, Genio Civile e Regione Campania. Volentieri infine mi complimento con il Settore Infrastrutture della Provincia per quanto ha fatto in questi mesi per combattere il rischio esondazioni nel capoluogo sannita”.