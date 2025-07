Il Sannio festeggia la Madonna delle Grazie. "Con Lei invochiamo la pace" - FOTO Ieri sera la Patrona del Sannio eccezionalmente in processione per le vie della città

“Invochiamo la Madonna delle Grazie sopratutto come regina della Pace in questo contesto drammatico che sta vivendo il mondo. Ispiri pensieri di Pace affinchè si fermi lo strapotere dei costruttori delle armi. Sono loro che dettano leggi anche alla Politica”.

Queste le parole dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ieri sera prima che la statua della Madonna delle Grazie, Patrona del Sannio, fosse portata in processione per le vie di Benevento. Evento eccezionale – la statua esce infatti dalla Basilica ogni 25 anni – per il Giubileo in atto.

“La Vergine induca tutti noi a pensieri di pace anche nelle nostre famiglie che troppo spesso sono purtroppo in guerra” ha poi rimarcato l'arcivescovo Accrocca alle miglia di fedeli che hanno partecipato alle cerimonie religiose.

In tanti lungo le strade cittadine hanno pregato al passaggio della Madonna delle Grazie. Un corteo aperto da tantissimi parroci della Metropolìa e dalle associazioni di volontariato.