E' sannita il miglior sommelier della Campania Calandriello vince l'edizione 2025 del concorso promosso dall'associazione italiana sommelier

E' un sannita il miglior sommelier della Campania. Si tratta di Antonio Calandriello. Originario di Vitulano, Caliendro ha primeggiato sui colleghi delle delegazioni di Caserta e Napoli. L'evento si è svolto nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere che ha ospitato la fase finale dell’annuale concorso che decreta il miglior Sommelier campano dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier.

“Per la prima volta – evidenzia la delegazione sannita - dall’istituzione dell’importante titolo, un sannita è salito sul gradino più alto del podio”.

Gli studi e l'impegno in cantina

Già lo scorso anno Calandriello aveva conquistato il terzo posto e nel 2025 per il sommelier di Vitulano è arrivato il gradino più alto del podio. “Dopo il conseguimento del diploma AIS, Antonio ha intensificato gli studi e gli approfondimenti su enografia, pairing cibo-vino, gestione e marketing di cantine ristorative decidendo di intraprendere la carriera di head Sommelier in strutture del fine dining. Mai sopita la sua passione per la coltivazione della vite, retaggio familiare di più generazioni, Antonio si diletta nella produzione di vini, ad uso familiare, con maniacale applicazione delle tecniche e delle conoscenze acquisite 'on desk' e 'on the job'. Con questo riconoscimento ad Antonio Calandriello, oltre la Delegazione AIS di Benevento, l’intero Sannio vitivinicolo aggiunge una ulteriore piccola perla ai suoi già numerosi primati e conclamate eccellenze”.