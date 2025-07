Comunità Montana Fortore: consiglio generale e conferenza dei sindaci Approvata anche la verifica degli equilibri di Bilancio per l’esercizio finanziario 2025

Intensa mattinata ieri presso la Comunità Montana del Fortore con la riunione della Giunta Esecutiva, cui è seguito il Consiglio Generale e quindi la Conferenza dei Sindaci.

Il Consiglio Generale dell'ente ha proceduto ad approvare all'unanimità, tra le altre cose, la verifica degli equilibri di Bilancio per l’esercizio finanziario 2025 e due delibere di rimodulazione degli interventi di Forestazione 2025 e 2026 (Tutela della Biodiversità, prevenzione del rischio incendio e mitigazione del rischio idrogeologico) nell’ambito del Piano Forestale Triennale di Indirizzo Territoriale.

L’assemblea dei sindaci ha affrontato importanti tematiche inerenti la Strategia Nazionale Aree interne e approvato un aggiornamento del preliminare, tenendo conto dei progetti candidati dai Comuni per il Bando Strade FSC 2021/2027. Alla riunione 11 presenti con 3 assenti giustificati.

"Mi sento di rivolgere un grazie alla struttura tecnica e operativa dell’ente - ha affermato il presidente Zaccaria Spina - come pure ai sindaci e agli amministratori dei 14 comuni per l'impegno e la dedizione mostrati su temi importanti e strategici per tutta l’area".