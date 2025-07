Concerto degli Skunk Anansie: varato dispositivo traffico Per il Bct music festival: sabato 5 luglio all'Arena Musa

In occasione del concerto degli Skunk Anansie, in programma sabato 5 luglio all’Arena Musa nell’ambito del BCT Music Festival, a vigerà il seguente dispositivo del traffico partire dalle ore 16:00:

- chiusura al traffico veicolare ed istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in contrada San Cumana nel tratto dall’incrocio con la Statale 7 Appia fino all’incrocio con la viabilità Cretarossa-Coluonni (compreso l’incrocio con contrada delle Monache), in via Patrizia Mascellaro limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via dell’Esperanto e l’incrocio con contrada Santa Cumana – traversa di accesso all’Arena Musa e in via Spinanginosa (ex contrada delle Monache) nel tratto compreso tra l’incrocio con Ponte delle Tavole e l’incrocio con via Piano Cappelle (altezza azienda Caporaso & partners), compreso l’incrocio con contrada San Cumana.

Restano esclusi dal provvedimento i veicoli dei residenti in zona, i veicoli su due ruote e i mezzi autorizzati, di soccorso e d’emergenza.

E’, inoltre, disposto che i taxi, gli autoveicoli al servizio di portatori di handicap diretti al concerto e gli aventi diritto alla sosta nell’apposita area sita in prossimità dell’Arena Musa, gli autoveicoli dei giornalisti e tecnici accreditati sono vincolati al percorso obbligatorio con accesso all’Arena Musa attraverso via Mascellaro-contrada Cretarossa con svolta a sinistra su contrada Santa Cumana attraverso la viabilità di collegamento all’Arena Musa.