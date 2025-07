Benevento città spettacolo: il 25 agosto Fiorella Mannoia Il concerto in piazza Cardinale Pacca

"Il 25 agosto, in piazza Cardinal Pacca, Fiorella Mannoia in concerto. Vi aspettiamo al Festival Benevento Città Spettacolo!".

È l'annuncio del sindaco di Benevento Clemente Mastella che, dalla sua pagina facebook, svela l'ennesimo protagonista della prossima edizione del festival.

L'artista, in quest'estate 2025, è impegnata nel suo nuovo tour "Fiorella Sinfonica - Live Orchestra" .

Accompagnata ancora una volta dall'Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più famosi successi sotto i cieli stellati delle arene estive italiane.

Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre.

Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.