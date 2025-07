Chiusure attività e cantieri: lettera aperta di civico 22 al sindaco Mastella Il presidente Parente: urge un confronto pubblico sulle tante criticità in città

Il presidente dell'associazione politico-culturale Civico 22, Argemino Parente scrive una lettera aperta al sindaco di benevento Clemente Mastella su una serie di problemi riscontrati a Benevento anche per via dei tanti lavori che interessano i rioni cittadini.

Le scrivo non solo come presidente della associazione politico-culturale Civico22, ma prima di tutto come residente del centro storico.

In data 30 Giugno 2025, ha chiuso i battenti un’altra attività commerciale di questa zona della città, precisamente in via Gaetano Rummo, e purtroppo altre potrebbero farlo a breve. Certo, le ragioni di questa chiusura possono essere state diverse, ma una delle cause va ricercata nella attuale parziale chiusura al traffico che ha interessato questa strada, in concomitanza con i lavori al complesso delle ex Orsoline, con conseguente difficoltà di parcheggio da parte della clientela.

A questo riguardo, ricordo le proposte di Civico22: parcheggio libero max. 30 minuti ove possibile, controlli più stringenti del disco orario, accelerazione nella apertura del parcheggio di via Porta Rufina e nella aggiudicazione della gara per i parcheggi comunali.

Lei ha già avuto modo di dichiarare alla cittadinanza che questo al complesso delle ex Orsoline è uno dei tanti lavori a beneficio della città, da realizzarsi grazie ai finanziamenti intercettati, e di questo non possiamo che essere contenti.

Personalmente, però, ho da tempo la sensazione che nel mio centro storico il commercio stia attraversando una fase quasi definitivamente irreversibile, lasciando spazio ad un quartiere dormitorio.

Diversi locali, una volta dedicati alle piccole attività commerciali o artigianali, sono ora tramutati in monolocali da affittare a studenti o ad extracomunitari.

Ma quello che più mi lascia perplesso è che non riesco a intravedere una visione, almeno a medio-termine, di sviluppo di questa come di altre zone di Benevento.

Detta visione, a mio modesto parere, può solo essere il frutto sinergico di un processo di informazione alla Città (prima, durante e dopo gli interventi) e di una reale compartecipazione tra i diversi soggetti interessati, come per il campetto di basket di Santa Maria degli Angeli: non solo dei commercianti, dunque, che lei ha già avuto modo di accogliere ed incontrare, seppur in parte, in Comune, ma anche dei residenti.

Auspico quindi che si possa realizzare in breve tempo un momento di proficuo confronto tra tutte le parti in causa alla cui realizzazione, personalmente, e come associazione, ci rendiamo disponibili.

Invito l’Amministrazione ad organizzare un’assemblea pubblica, da tenersi in un luogo “terzo” o nella casa comunale, che possa essere occasione di vera partecipazione al processo per un sano sviluppo del centro storico, così come di tante altre zone della città. Con il diritto alla informazione, sancita anche dalla Costituzione, e la condivisione del processo si eviteranno, tra l’altro, quei timori che a lungo si traducono anche in vere e proprie paure.

Che ne sarà veramente del complesso ex Orsoline? Riusciremo, una volta abitato, a renderlo un corpo non a se stante del quartiere? Perchè i lavori all’ex Malies appaiono andare a rilento? quanto tempo ci vorrà per rendere agibile ed aprire il parcheggio di via Porta Rufina? che cosa, sino ad oggi, ha reso la dichiarata buona relazione tra l’Amministrazione e la proprietà di piazza Orsini in termini di disponibilità della piazza stessa a favore della Cittadinanza ad uso anche di parcheggio?

La ringrazio per l’attenzione.

Argemino Parente – Presidente associazione politico-culturale Civico 22