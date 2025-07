Piazza Duomo a Benevento: in Giunta ok alla Variante "Passo in avanti per rifunzionalizzazione dell'area"

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla delibera con la quale si prende atto che in merito alla variante urbanistica per l'intervento di rifunzionalizzazione di piazza Duomo sono state analizzate e respinte due osservazioni. Il provvedimento dunque conferma lo strumento urbanistico adottato il 24 febbraio scorso. La variante andrà ora all'esame della Provincia per la verifica di compatibilità con il Ptcp (Piano territoriale di coordinamento territoriale) e successivamente in Consiglio comunale per la definitiva adozione.

Mastella e Pasquariello: un intervento che ridarà vita ad un vuoto urbano

"E' un ulteriore passaggio - scrivono in una nota il sindaco Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - per concretizzare un intervento che ridarà vita ad un vuoto urbano in un'ottica di autentica rigenerazione. Il Nuovo Polo che sorgerà a Piazza Dumo vedrà un sito produttivo per la promozione del territorio e della filiera agro-alimentare, una piazza coperta completamente fruibile da cittadini e turisti, spazi culturali per attività cinematografiche e teatrali e un spazio eventi con ristorazione. L'intervento, la cui progettazione è stata cofinanziata con risorse dell’avviso Italia City Branding e con un valore complessivo vicino ai 12 milioni di euro, al termine dell'iter amministrativo necessario e successivamente alla pubblicazione del bando di project financing, permetterà alla città di riavere uno spazio funzionale e dinamico in un'area tra le più suggestive della città".