Unisannio: torna la Summer School, quattro giorni per scoprire il futuro Iniziativa gratuita per conoscere il mondo universitario

Dal 15 al 18 luglio 2025 torna la Summer School dell’Università degli Studi del Sannio, un’occasione unica per esplorare il mondo universitario e orientarsi nella scelta del proprio

percorso di studi.

L’iniziativa è aperta a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado iscritti/e, per l’anno scolastico 2024/2025, all’ultimo o penultimo anno di corso e interessati/e a conoscere l’università da vicino, indipendentemente dall’indirizzo scolastico o dalla futura area di interesse.

Partecipare alla Summer School significa vivere un’esperienza immersiva nel campus urbano di Benevento: quattro giorni tra lezioni, laboratori, attività pratiche, tour tra le strutture universitarie e momenti di confronto diretto con docenti, ricercatori e studenti universitari.

Cinque i percorsi proposti, pensati per offrire un primo contatto con alcune delle aree più dinamiche della formazione accademica e del mondo del lavoro: GIURISPRUDENZA – Diritto ed economia nell’era dell’AI; ECONOMIA E STATISTICA – Management skills, Data Science e Fintech; SCIENZE E TECNOLOGIE – A lavoro con il geologo: tra esperienze di laboratorio e attività di campo; SCIENZE E TECNOLOGIE – Nuove tecnologie per le bioscienze e la salute; INGEGNERIA – Tecnologie dell’Internet of Things (IoT): dai sensori elettronici multifunzionali all’elaborazione di big data in cloud con strumenti di IA.

A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà la Silent Music University, in programma la sera del 16 luglio: una serata informale e coinvolgente da vivere in cuffia, tra musica e socialità, per condividere emozioni in un contesto originale.

Il 18 luglio spazio alla riflessione, con l’incontro “Benessere e futuro: come orientarsi tra emozioni, scelte e aspettative”, a cura dello psichiatra e psicoterapeuta Antonino Tamburello. Un dialogo aperto sulla dimensione emotiva della scelta e sulla costruzione consapevole del proprio percorso personale e formativo.

Per chi proviene da fuori Benevento, sono disponibili 10 posti alloggio gratuiti presso le residenze universitarie Unisannio. La partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale.