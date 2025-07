Crisi idrica, Prefettura in campo. A Ponte boom perdite: il piano Gesesa - VIDEO Situazione delicata in tutti i comuni del Sannio. Presto riunione in Prefettura per fare il punto

La situazione sulla carenza idrica nei comuni del Sannio serviti da Gesesa è precaria ovunque. Perdite, siccità e carenza di fonti alla base della crisi idrica che ovviamente si accentua in estate.

Il punto sulla situazione attuale è stato fatto oggi a Ponte, con l'amministratore delegato di Gesesa, Salvatore Rubbo che ha incontrato il sindaco Antonello Caporaso e la sua amministrazione per annunciare ai cittadini il piano messo in campo dall'Ente e da Gesesa per far fronte alle continue chiusure idriche causate per lo più, in questo caso, dalle tante perdite registrate lungo la condotta che serve il comune sannita al centro di tre mega cantieri: l'alta velocità capacità ferroviaria, la costruzione del potabilizzatore per le acque della diga di Campolattaro – l'opera interessa anche Ponte e l'ormai prossimo cantiere per il raddoppio della Statale Telesina.

Centinaia e centinaia sono infatti i camion che percorrono le strade del paese e vanno in qualche modo ad influire, secondo il sindaco, alla rottura delle già vecchie condotte. A questo si aggiunge poi la chiusura di un pozzo stabilita da Gesesa che ha notato un aumento continuo dei livelli di tetracloroetilene.

La situazione idrica nel Sannio

“Nei comuni serviti da Gesesa la situazione è delicata, precaria ma ancora regge” ha spiegato l'ingegnere Salvatore Rubbo parlando in generale della Crisi Idrica. “Ho saputo che nei prossimi giorni in Prefettura, da sempre sensibile a questo tipo di problematica, ci sarà un vertice per fare il punto sulla situazione”.

Il comune di Ponte

«Abbiamo deciso di affrontare pubblicamente questo tema con la massima trasparenza – ha dichiarato il Sindaco Antonello Caporaso – consapevoli dell’importanza che l’acqua riveste per la vita quotidiana e dei disagi che i cittadini stanno vivendo. Lo scopo della conferenza – continua il sindaco nella sua dichiarazione – è stato quello di affrontare il tema in modo diretto rappresentando unicamente la realtà dei fatti ad iniziare dalla considerazione che in tutta talia, ma soprattutto in Italia meridionale siamo in presenza di un elevato grado di severità idrica. Pertanto la situazione del comune di Ponte rientra in un contesto più ampio.”

Nell’ambito della conferenza il Sindaco di Ponte e l’Amministratore Delegato di GESESA si sono ampiamente soffermati sulla situazione generale della provincia di Benevento ed in particolare del Comune di Ponte.

Sono stati forniti dati ed illustrato gli schemi idraulici del Comune da cui è emerso che, oltre alle problematiche di carattere generale, il territorio di Ponte presenta due specifiche criticità ovvero:

1. La chiusura del pozzo “Scuola Media”, da parte di GESESA a seguito di una capillare attività di monitoraggio che h aportato alla rilevazione di valori anomali di tetracloroetilene.

2. La presenza di grandi cantieri infrastrutturali che comportano inevitabilmente nocumento sulle già estremamente fragili infrastrutture idriche.

Nel corso della conferenza si sono illustrate tutte le attività svolte alla mitigazione dei disagi anche con la previsione e programmazione di interventi a breve e medio termine.

Il sindaco ha infatti descritto già definiti anche mediante il decisivo apporto di GESESA: "Finanziamento ottenuto per la realizzazione di una buona parte della rete idrica comunale unitamente all’installazione di un sistema di trattamento a carboni attivi, che consentirà di riattivare il pozzo della Scuola Media, reintroducendo in rete una risorsa fondamentale in totale sicurezza.

Progettazione di un collegamento strategico tra due serbatoi comunali, per migliorare la gestione delle emergenze e garantire una maggiore capacità di compensazione tra le diverse zone del paese.

L’appello finale del Sindaco è al senso di responsabilità condivisa: «Solo attraverso la collaborazione tra cittadini, istituzioni e gestori potremo superare questa fase difficile. Chiediamo pazienza, perché alcune soluzioni richiedono tempi tecnici non immediati. Ma vi assicuro: siamo al lavoro ogni giorno, con determinazione e serietà.»

“Ringrazio il sindaco di Ponte per aver voluto organizzare questa conferenza. GESESA - ha sottolienato l'Amministratore Delegato di GESESA Salvatore Rubbo è e sarà sempre disponibile a partecipare a tutti i momenti in cui è possibile affrontare questi attualissimi temi senza demagogia. Nel corso della conferenza abbiamo illustrato quali sono le criticità attuali e come, con l’avvento del gestore unico, sarà possibile migliorare l’intero sistema di distribuzione idrica della provincia. Pur con tutti i limiti imposti dalla situazione attuale, GESESA ribadisce il proprio impegno a garantire un servizio idrico efficiente e sicuro per tutti come si stà facendo per il comune di Ponte a per tutti i comuni gestiti”.