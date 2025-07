Intervento riqualificazione e valorizzazione urbana al rione Libertà Mastella: "Migliorare le condizioni di vivibilità, attrattività urbana, decoro e sicurezza"

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto di riqualificazione degli spazi urbani al rione Libertà.

"E' un intervento - spiegano il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega ai fondi Ue Francesco De Pierro - finanziato con le rinvenienze e premialità del programma Pics che consentirà un intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione ad ampio spettro di un'area centrale del rione Libertà, attraverso un piano di eliminazione delle barriere architettoniche e di miglioramento ambientale e illuminotecnico con attenzione al verde e agli arredi.

In particolare, è previsto il rifacimento dei marciapiedi di via Cocchia e parte di via Cavour, una riconfigurazione delle aiuole e delle aree green su via Napoli e via Cocchia, rifacimento tanto della segnaletica stradale quanto della pubblica illuminaziones ul quadrante Cavour-Cocchia-via Napoli.

Ci sarà anche un intervento di canalizzazione delle acque meteoriche nell'area e un importante intervento per le persone con disabilità sui marciapiedi con il sistema loges (per l'orientamento di persone ipovedenti). Un intervento ad ampio spettro del valore di quasi 750mila euro che consentirà un miglioramento della vivibilità urbana nel quartiere più popoloso della città: già con le rinvenienze e poi ancora con i Prius dedicheremo ai quartieri, poli vivi e dinamici della città, un'attenzione particolare per migliorare le condizioni di vivibilità, attrattività urbana, decoro e sicurezza", concludono il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro.