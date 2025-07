Stadio Ciro Vigorito, pubblicato avviso per potenziamento segnale radiomobile Ad annunciarlo il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro

E’ stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la realizzazione e gestione di un servizio Das (Distributed antenna system) multioperatore per il potenziamento e l’ottimizzazione del segnale radiomobile occorrente allo stadio Ciro Vigorito.

A darne notizia è il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, che spiega: “Abbiamo riscontrato una crescente esigenza di potenziamento della copertura del segnale cellulare abilitante i servizi di comunicazioni mobili presso la propria struttura Stadio Ciro Vigorito per garantire continuità di comunicazioni sia rispetto agli attuali impianti di fonia fissa, mobile e WIFI che a supporto dello sviluppo di eventuali nuovi servizi per il personale e l'utenza della struttura. Al fine di migliorare l’accesso ai servizi digitali intendiamo, quindi, mettere in atto con gli operatori accordi non onerosi di concessione di aree (locali tecnici, spazi per il passaggio di cavi ed il posizionamento di antenne e apparati di trasmissione) necessari alla realizzazione di un sistema distribuito di antenne DAS (Distribuited Antenna System), consistente in una infrastruttura tecnologica multi operatore per la diffusione e ottimizzazione del segnale radiomobile”.