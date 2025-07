Primo Trail dei Laghi Fortorini: in due 200 per la corso che attraversa i fiumi Partenza da San Giorgio la Molara, arrivo a Foiano di Val Fortore

Partenza da San Giorgio la Molara, arrivo a Foiano di Val Fortore per un percorso di 10 chilometri che attraverserà altri tre comuni del Beneventano (Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavori e Molinara), tra borghi e luoghi incantevoli. Sono le caratteristiche del primo Trail dei Laghi Fortorini, manifestazione podistica in programma sabato 12 luglio, con partenza alle ore 17 e durata massima prevista di un’ora e 45 minuti.

Una prova affascinante e caratteristica - si legge in una nota - che infatti, pur essendo all'esordio, è stata in grado ben presto di far registrare il numero massimo previsto di iscritti. Saranno infatti duecento gli atleti al via, per una gara che si annuncia estremamente qualificata: alla prova, organizzata dalla società sportiva Napoli Nord Maratohn con il patrocinio di Coni e Fidal, hanno infatti aderito podisti e appassionati provenienti da tutta la Campania e anche da altre regioni del sud Italia.

Una occasione per permettere agli sportivi e ai loro accompagnatori di conoscere un territorio dal grande fascino in termini naturalistici, a partire dai laghi Mignatta e San Giovanni, location di partenza e arrivo della gara.

“Siamo contenti del lusinghiero riscontro ottenuto – afferma il responsabile organizzativo, Antonio Esposito – che premia il nostro sforzo e quello di coloro i quali hanno creduto in questo primo Trail dei Laghi Fortorini, a cominciare dal sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Antonio Ruggiero, che non ha lesinato sforzi per consentire lo svolgimento della gara in programma sabato”.

Tra le sorprese riservate ai partecipanti, anche quella della presenza al via, in qualità di testimonial, di Marco Olmo, ultramaratoneta di Alba oggi 76enne, vincitore di numerosi ultratrail in giro per tutta l’Italia, che contribuirà a dare visibilità alla rassegna, che conta di diventare un appuntamento fisso nell’ambito del calendario nazionale.