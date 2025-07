Giunta, ok ad attività connesse al trasferimento scuole Sala e San Filippo Neri L'immobile più idoneo ad ospitare gli alunni è l'edificio scolastico delle suore di via Cifaldi

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane gli indirizzi per lo svolgimento delle attività didattiche relative al trasferimento temporaneo degli istituti scolastici Nicola Sala e San Filippo Neri.

Nel provvedimento si legge che all'esito di manifestazione d'interesse, con determina dirigenziale si è stabilito che l'immobile più idoneo ad essere acquisito in fitto è l'edificio scolastico di via Cifaldi (di proprietà della Congregazione delle Suore della Piccola Missione per i Sordomuti). La delibera dà indirizzo affinché si proceda a una ricognizione delle attività da porre in essere perché l'immobile possa essere perfettamente fruibile in tempo utile per l'avvio delle attività scolastiche.