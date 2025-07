Martedì 8 luglio sarà chiuso al traffico un tratto di via Tenente Pellegrini Per lavori sulla rete idrica

Domani, martedì 8 luglio, in concomitanza con l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica, dalle 8 alle 13 sarà chiusa al traffico veicolare via Tenente Pellegrini limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via Annunziata e l’incrocio con vicoletto Assisi.

Pertanto vigerà la deviazione obbligatoria a destra su vicoletto Assisi e via De Blasio con autorizzazione al transito lungo corso Garibaldi fino all’incrocio di via Bartolomeo Camerario per i veicoli in uscita da piazza Guerrazzi o dai condomini ubicati nel tratto di via Tenente Pellegrini compreso tra l’incrocio con vicoletto Assisi e l’incrocio con corso Garibaldi.

Inoltre, vigerà la deviazione obbligatoria a destra su via Annunziata con autorizzazione al transito lungo corso Garibaldi nel tratto dalla Prefettura fino all’incrocio con via Tenente Pellegrini esclusivamente per i veicoli dei residenti di via Tenente Pellegrini e per i veicoli muniti dell’autorizzazione alla sosta in piazza Guerrazzi.