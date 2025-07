Scuola, Bocelli scrive all'Industriale di Benevento Selezionato tra le 10 migliori scuole al mondo Community Collaboration dai T4 World's Best

Un riconoscimento che "premia indirettamente l'intero sistema educativo della Campania e del Sud Italia". È questo un passaggio della lettera che Andrea Bocelli ha inviato all'istituto tecnico industriale “Lucarelli” di Benevento, retto dal professore Giovanni Marro, che è stato selezionato tra le 10 migliori scuole al mondo nella categoria Community Collaboration dai T4 World's Best School Prizes 2025.

Una scuola, scrive Bocelli, che "ha saputo cogliere le sfide di un contesto in rapida trasformazione, rinnovandosi e connotandosi quale centro di sviluppo socio-economico e culturale".

"Da cittadino e da artista - spiega - ritengo che il tema dell'istruzione sia cruciale, ancor più quando sviluppato in una progettualità che pensa al futuro e alla formazione dei nuovi cittadini, lasciando alla collettività un'eredità importante. Sono convinto che, quando espressa nel rispetto del prossimo e nella trasmissione di valori positivi, l'educazione sia il principale seme di un cammino di conoscenza, competenza, consapevolezza... Un individuo che ha la possibilità di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità diviene un esempio virtuoso e un vettore positivo di coinvolgimento e miglioramento per l'intera società".

Non a caso, infatti, la Andrea Bocelli Foundation "ha scelto l'educazione - ricorda il tenore - quale chiave reale di empowerment, per offrire a persone e comunità la possibilità di scrivere la loro miglior storia possibile, spesso in luoghi vulnerabili dal punto di vista culturale, sociale, economico. Abf opera, infatti, in terre lontane dove la situazione è particolarmente critica, come ad esempio ad Haiti, ma anche in Italia, lavorando a 360 gradi per offrire un accesso all'educazione il più ampio possibile e una formazione di qualità, valorizzando il talento di ciascuno, ispirando, offrendo strumenti di crescita e consapevolezza".

In un mondo nel quale "sussiste uno squilibrio sociale patente, per cui il 95% dei beni è nelle mani del 5% della popolazione, penso che la strada più efficace (e forse l'unica percorribile) per le nuove generazioni sia quella di studiare, e poi studiare e studiare ancora, facendo propria la massima aristotelica che ricorda come le radici della cultura siano amare ma i frutti, viceversa, dolci", conclude Bocelli, augurando agli studenti di "continuare a perseguire con forza, con gioia, con umiltà e costanza i loro sogni".

