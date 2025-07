Le Pro Loco del Sannio protagoniste a Paduli con Il Sannio tra sapori e folklore Il 12 ed il 13 luglio l'iniziativa dell'Unpli provinciale

Fervono i preparativi per “Il Sannio tra sapori e folklore – Sulle orme della Via Appia Traiana” Paduli (BN), 12–13 luglio 2025.

L’iniziativa, promossa dall’UNPLI provinciale di Benevento in sinergia con numerose Pro Loco del territorio, intende valorizzare l’identità culturale e gastronomica del Sannio, ponendo al centro il legame tra tradizione, partecipazione comunitaria e sviluppo locale. L’evento si propone di offrire ai visitatori un viaggio attraverso la memoria e la contemporaneità, lungo l’antico tracciato della Via Appia Traiana, simbolo di connessione e dialogo tra territori.

Una due giorni fitta di eventi arricchita dalla mostra “Il Sannio tra sapori e folklore”, che offrirà uno spunto di riflessione sul rapporto tra tradizione e turismo, con particolare attenzione al futuro delle comunità delle aree interne.

E poi gli stand gastronomici, cuore pulsante della manifestazione, dove sarà possibile degustare un’ampia selezione di piatti tipici del Sannio, preparati con cura e passione dalle Pro Loco del territorio.

«Il Sannio tra sapori e folklore è un’occasione straordinaria per valorizzare le nostre comunità, le tradizioni e i saperi del territorio. Un evento che nasce dal lavoro condiviso delle Pro Loco e che guarda al futuro con radici ben salde nel passato. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere questo viaggio lungo la Via Appia Traiana», così Renzo Mazzeo, Presidente provinciale UNPLI Benevento.