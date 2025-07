L'ADHD non va in vacanza: venerdì il motoraduno a Benevento Passione per le due ruote e inclusione per l'appuntamento in Piazza Castello dalle ore 18:30

Tutti in sella, nessuno escluso: “L’ADHD non va in vacanza ma è sempre in moto”: non è solo un motoraduno: è un viaggio condiviso all’insegna della passione per le due ruote, dell’inclusione e del rispetto reciproco. L'appuntamento è in programma a Benevento, venerdì 11 luglio, in Piazza Castello dalle ore 18:30. E' lì che si terrà il primo motoraduno pensato per accogliere ogni tipo di motociclista, senza distinzioni di genere, abilità, provenienza o stile. "Che tu sia in sella a una sportiva rombante, a una custom d’epoca o a uno scooter, qui trovi il tuo posto" spiega l'organizzazione.

L’inclusione non deve andare in vacanza

L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) è una condizione neurodivergente, non un comportamento problematico o una questione di educazione. Chi ne è affetto può avere difficoltà nel concentrarsi, organizzare le attività quotidiane, restare fermo a lungo, o rispettare tempi e regole imposte. Ma questo non è tutto. L’ADHD è anche energia, creatività, spontaneità, intuizione fuori dagli schemi. È un modo diverso di stare nel mondo, che troppo spesso viene mal interpretato, etichettato o escluso. Ed è proprio per questo che l’inclusione non deve andare in vacanza. Le difficoltà non si prendono una pausa d’estate, ma si può fare in modo che il caldo porti con sé anche il calore dell’accoglienza.

Impegno concreto con scuole, famiglie e associazioni

L’inclusione non è uno slogan, ma un impegno concreto. "Ecco perché - spiegano i promotori - vogliamo accendere i riflettori anche sull’inclusione scolastica e sociale, perché l’accoglienza comincia dai banchi di scuola e continua nella vita quotidiana. Collaboreremo con scuole, associazioni e famiglie per promuovere una cultura della partecipazione e della valorizzazione delle differenze, affinché ogni giovane possa sentirsi parte della comunità, senza etichette né barriere. Motociclisti, famiglie, insegnanti, studenti, cittadini: siete tutti invitati. L’unica regola? Essere sé stessi, e rispettare gli altri". L’evento è organizzato da Associazione ADHD Campania e ADHD Italia, con il patrocinio del Comune di Benevento, Moto Club Legio Linteata, Rotary Club Benevento e Rotary Community Corps, Croce Rossa Italiana, Spazio@perto, Rete Sociale, Fondazione di Comunità Benevento, Federazione Motociclistica Italiana e Provincia di Benevento.