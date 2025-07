Conservatorio statale di Musica di Benevento: Orlando nominato presidente Già assessore comunale alla Cultura operatore teatrale, regista, progettista culturale e divulgatore

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento comunica che, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prot. n. 457 del 17 luglio 2025, è stato nominato il Nazzareno Orlando quale Presidente dell’Istituzione per il triennio 2025–2028, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

Orlando, già assessore alla cultura, operatore teatrale, regista, progettista culturale e divulgatore, è figura di riferimento per la cultura locale e nazionale, con una lunga e riconosciuta esperienza nel mondo della programmazione artistica, della comunicazione e dell’innovazione in ambito culturale. La sua nomina rappresenta un significativo riconoscimento del suo impegno e della sua visione interdisciplinare al servizio della collettività e della formazione.

Il Direttore M° Giuseppe Ilario e il Consiglio Accademico accolgono con soddisfazione la nomina, certi che il nuovo Presidente saprà contribuire con equilibrio, spirito di servizio e progettualità allo sviluppo strategico dell’Istituzione, in coerenza con i principi di autonomia, alta formazione e apertura al territorio.

Contestualmente, il Conservatorio esprime un sentito ringraziamento a Caterina Meglio, Presidente uscente, per il prezioso contributo reso durante il suo mandato 2022–2025. Meglio ha guidato l’Istituzione con competenza, visione manageriale e profondo rispetto delle dinamiche accademiche, contribuendo all’implementazione di progettualità innovative, all’ampliamento dell’offerta formativa e al consolidamento della rete nazionale ed europea del Conservatorio.

Il Conservatorio “Nicola Sala” conferma il proprio impegno nel perseguire i più alti standard di eccellenza artistica, culturale e didattica, nella convinzione che la collaborazione tra Presidenza, Direzione, Organi Accademici, personale e studenti costituisca la base solida per affrontare con responsabilità le sfide del futuro.