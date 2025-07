L'Unisannio celebra il Graduation Day. Canfora: "Momento dal grande significato" La gioia dei 600 laureati che a Piazza Roma hanno effettuato il suggestivo "lancio del tocco"

Si è rinnovato il Graduation Day promosso dall'Università degli Studi del Sannio. A Piazza Roma erano presenti circa 600 laureati che hanno celebrato il traguardo raggiunto attraverso la riuscita cerimonia che da anni rappresenta un momento unico per l'Ateneo sannita. È stata una serata particolare anche per il Rettore Gerardo Canfora che presto lascerà il testimone a Maria Moreno, eletta lo scorso 17 giugno. Diverse le emozioni che si sono successe nel corso dell'evento per i neolaureati, dalla gioia per il titolo di studio conseguito, all'abbraccio con le famiglie, fino al suggestivo lancio del tocco che rappresenta sempre il momento più atteso perché testimonia la fine di un ciclo di studi e l'apertura delle porte verso il futuro.

Canfora e la crescita dell'Unisannio

Un futuro che per il Rettore Canfora sarà sempre più roseo per l'Università degli Studi del Sannio: "Il Censis ultimamente ci ha premiati, ma come tutti sanno non amo rincorrere le classifiche. In questo Ateneo lavoriamo per i ragazzi, poi è chiaro che i riconoscimenti non possono farci altro che piacere. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo investito in servizi e strutture, ma sono convinto che ne vedremo delle belle anche nell'immediato futuro".

Canfora e i risultati degli studenti

Canfora ha poi aperto una parentesi sugli studenti e sul Graduation Day: "Celebriamo gli importanti risultati raggiunti dai nostri studenti. Per l'Unisannio è sempre un momento significativo per mettere in risalto le energie e le competenze dei ragazzi. Tutti loro hanno tra le mani la possibilità di migliorare il nostro futuro".