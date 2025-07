Semaforo lungo la Statale 87: rabbia degli automobilisti incolonnati Circa tre i chilometri di coda che si sono formati nella serata di ieri alla località Torrepalazzo

Centinaia e centinaia le auto incolonnate dal tardo pomeriggio di ieri lungo la Statale 87 da Campobasso in direzione Benevento, nel tratto alla località Torrepalazzo alle porte della città, per l'ormai 'storico' semaforo installato al pari di new jersey stradali, sensori e telecamere in corrispondenza di una frana che negli anni più volte ha creato disagi invadendo la sede stradale con terreno e fango nel caso di violenti temporali.

Una situazione che solitamente, nel periodo estivo, consentiva comunque di aprire la trafficata arteria a doppio senso di marcia spegnendo i semafori per consentire di smaltire l'intenso traffico che specialmente nel fine settimana si crea per raggiungere e tornare dalla cosa molisana (Termoli, Campomarino, vasto etc...).

Ieri sera il caos: tre chilometri di coda in direzione Benevento. Famiglie che rientravano dal mare si sono trovate bloccate al pari di chi percorreva l'arteria per lavoro o semplicemente per raggiungere la propria abitazione.

Proteste vibranti e la richiesta di valutare, come negli anni scorsi, la riapertura a doppio senso di marcia della Statale 87.