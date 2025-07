Conservatorio Sala di Benevento: primo vertice per il neo presidente Orlando La strategia: "La cultura per far crescere la città"

Umiltà, impegno, coinvolgimento e passione per i risultati da ottenere con il lavoro. Sono le parole d'ordine di Nazzareno Orlando, neo presidente del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento.

Poche ore fa il primo vertice presso l'istituto di via Mario La Vipera per l'ingegnere, amministratore di lungo corso e instancabile operatore culturale beneventano.

“Nella mia passata esperienza di Assessore della Cultura (ndr ha ricoperto l'incarico per dieci anni 1996-2006) ho messo il cuore, lo farò anche in questa occasione, perché ritengo da sempre che il settore culturale può essere veramente strategico per la città. Una battaglia che porto avanti andando anche e soprattutto oltre le appartenenze, per cui la politica è importante per designare certi percorsi ma la politica culturale è altra cosa e deve avere la capacità di interloquire con tutti i soggetti presenti sul territorio, purché tutti concorrano per il bene comune. Questa è una delle prospettive e dobbiamo mettercela tutta”.

Parte da qui Orlando che si riserva di delineare la linea nei prossimi giorni ma anticipa “Ritengo che il lavoro svolto da Caterina Meglio e dal direttore Ilario sia stato ottimo. Nessun azzeramento, dunque, ma la valutazione oggettiva dei percorsi su cui puntare. Sicuramente tra questi il progetto del nuovo campus ex Molino che è molto interessante e va seguita in tutti i suoi aspetti. Può diventare veramente attrattiva per la città – conclude Orlando -, aumenteranno gli studenti, aumenteranno le possibilità e quindi anche la didattica dovrà crescere nella direzione dell'approfondimento delle nuove tecnologie”.