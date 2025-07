Forgione: "Benevento sulla rete idrica ha primeggiato per finanziamenti" Il coordinatore del distretto Eic: la città può contare su una importante disponibilità idrica

"Solo una lettura distorta e faziosa della realtà può spingere alcuni a sognarsi di dire che Benevento è indietro o penalizzata nei finanziamenti per la rete idrica. Devo a questo punto pensare che esistono seri problemi a leggere ciò che avviene sul territorio. Sui finanziamenti Benevento ha avuto una grande mole di risorse, è evidente che esistono, legittimamente, anche tranche che riguardano altri territori di una regione immensa come la Campania, ma solo perché fortunatamente la Città di Benevento ha già operato e ottenuto ciò che doveva". Così Pompilio Forgionre, coordinatore del distretto Eic di Benevento. Non si è fatta attendere, dunque, la replica ai consiglieri Megna e Farese che dall'opposizione avevano invece contestato l'esclusione del capoluogo sannita proprio per quanto riguarda i finanziamenti il servizio idrico.

I progetti a Benevento, Forgione: Benevento può contare su una importante disponibilità idrica

"Rinfrescando la memoria, ricordo che grazie ad una efficace azione di programmazione – scrive ancora Forgione - partita già nei biennio '23-'24, Benevento può contare su una importante disponibilità idrica. Infatti la Regione ha ultimato due interventi, che hanno complessivamente superato i cinque milioni di euro, a totale beneficio di Benevento e di alcuni comuni serviti dalla condotta DN 500 proveniente da Curti e di cui Benevento rappresenta il terminale. Il primo intervento è rappresentato dal completamento del campo pozzi di San Salvatore Telesino con cui si sono completati gli allestimenti elettromeccanici dei pozzi e si è ultimata la condotta di adduzione che si innesta sulla predetta condotta DN 500, il secondo ha riguardato l'attivazione di due pozzi dal campo pozzi di Solopaca che sfruttando delle condotte esistenti fornisce ulteriore supporto alla città di Benevento nel caso in cui venga meno in modo eclatante la risorsa idrica dal Molise. E' già in funzione un pozzo dal complesso impiantistico di San Salvatore".

"A questo - prosegue - poi dobbiamo aggiungere interventi che hanno reso più efficiente e potenziato il campo pozzi di Pezzapiana che è attualmente in funzionamento a pieno regime", spiega Forgione.

Infine, Forgione assicura: “Entro qualche mese Sannio Acque nascerà e sarà la realtà di riferimento per la governance idrica in provincia di Benevento".