"Stop trattativa rinnovo contratto blocca diritti dipendenti Enti Locali" La denuncia di Costantino Caturano, Segretario aggiunto della Cisl FP del Sannio

A Roma, presso la sede dell’ARAN, prosegue lo stallo nel negoziato per il rinnovo del contratto collettivo delle Funzioni Locali.

"Dopo 59 settimane di trattativa, 14 incontri ufficiali e una bozza contrattuale che contiene importanti novità economiche e normative, la decisione di Cgil e Uil di fermarsi e rinviare ancora l'intesa, è grave e incomprensibile. Significa, nei fatti, spostare al 2026 l'erogazione degli arretrati e degli aumenti contrattuali per i tanti dipendenti dei Comuni del Sannio e dell’Irpinia, delle due Provincie e della Regione Campania".

Lo ha detto il Segretario Generale Aggiunto della Cisl Fp Irpinia Sannio, Costantino Caturano, commentando il rinvio a settembre della trattativa sul rinnovo del contratto collettivo chiesto da CGIl e UIL che rimarca: "Chi oggi continua a dire no - prosegue - si assume la responsabilità di bloccare aumenti, arretrati, nuove tutele e progressioni. Ma anche di impedire l'avvio immediato della nuova stagione contrattuale 2025-2027, che ha già risorse stanziate in legge di bilancio e prevede ulteriori aumenti salariali. E’ da irresponsabili continuare a rinviare, perché questo comportamento penalizza solo le lavoratrici e lavoratori dei nostri Enti locali.

E sia chiaro, non c'è nulla di sindacale nel lasciare le persone senza contratto e senza prospettive per un tempo indefinito.

Voglio sottolineare che grazie ad un dettagliato lavoro fatto dalla CISL FP a livello nazionale, il nuovo testo del contratto contiene molte proposte del nostro sindacato: l'obbligo di costituire i fondi decentrati, più flessibilità per le progressioni nei piccoli enti, tutele legali gratuite per chi subisce aggressioni, nuove regole sul lavoro festivo, un rafforzamento degli incrementi retributivi e delle basi contributive. È un lavoro negoziale serio, costruito con responsabilità in oltre un anno di confronto.

Come Cisl Fp Irpinia Sannio avvieremo una campagna informativa in tutti gli enti locali del Sannio e dell’Irpinia per spiegare quanto sta accadendo, perché come ha dichiarato anche il Segretario Generale Roberto Chierchia, il tempo degli attendismi è finito, occorre più responsabilità da parte di tutti i sindacati rappresentativi, in quanto il contratto è l'unico strumento vero per riconoscere il valore di chi lavora ogni giorno nei Comuni, nelle Province, in Regione Campania. E noi della Cisl FP siamo sempre dalla parte di chi vuole risultati, non rinvii".