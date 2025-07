Capitale Italiana della Cultura 2028: Benevento e Pietrelcina a lavoro A Palazzo Paolo V il tavolo di progettazione per il dossier

L'obiettivo è ambizioso, i tempi stringenti e la partecipazione del territorio davvero intensa. Benevento e Pietrelcina uniscono le forze per la costruzione di un dossier congiunto per la candidatura a capitale italiana della cultura 2028.

I comuni, affiancati dalla Fondazione di Comunità di Benevento e dalla Fondazione MeNO (presenti i presidenti Angelo Moretti e Roberto Albergoni), due realtà impegnate nella promozione di una cultura viva, inclusiva e generativa, hanno dato il via ad un processo di attento ascolto con il primo tavolo di progettazione partecipata, in programma a Palazzo Paolo V, rivolto agli operatori culturali del territorio, alle fondazioni, alle associazioni e alle istituzioni culturali, con l’obiettivo di costruire una rete coesa e propositiva attorno alla candidatura.

Un tavolo di co-progettazione finalizzato a creare un dossier condiviso, innovativo e sostenibile che valorizzi le vocazioni identitarie e spirituali del territorio, con mappatura dei luoghi e definizione di interventi e risorse.

Una scelta per valorizzare l'intero territorio

La scelta di correre insieme nasce dalla volontà di costruire una proposta che valorizzi le peculiarità di entrambi i centri all’insegna del dialogo e dell’alleanza per il bene comune del Sannio intero. La collaborazione è stata sancita da un protocollo d’intesa il 13 giugno e si propone di strutturare un percorso che faccia emergere l’eccezionalità della vicenda storica del capoluogo sannita e l’eredità spirituale di San Pio, il legame profondo del Sannio con la cultura contadina e il lascito culturale che ha impreziosito Benevento in quasi tremila anni di storia.

Le due amministrazioni avevano espresso già nel 2017 la volontà di creare un percorso condiviso di programmazione e pianificazione strategica.

Il messaggio dei sindaci Mastella e Mazzone

“Dobbiamo essere intraprendenti, capaci e coraggiosi per raggiungere il risultato. Occorre impegno e attenzione per il nostro territorio” ha esortato il sindaco Clemente Mastella intervenuto telefonicamente all'appuntamento.

Il collega di Pietrelcina, Salvatore Mazzone ha voluto evidenziare il “cammino condiviso intrapreso dal 2017” e le peculiarità di Pietrelcina e chiarendo che “comunque rimarrà il lavoro di pianificazione strategica finalizzato anche a un'offerta turistico-culturale integrata che sappia dare respiro e generare economia e bellezza nei nostri territori”.

Un percorso che porterà comunque a risultati importanti

“L'ambizione di essere capitale italiana della cultura 2028 - ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini - è per noi non già il punto d'arrivo esclusivo ed assoluto, ma è uno stimolo forte che ci consentirà di ottimizzare i tempi e i processi partecipativi, con l'idea di camminare insieme per arrivare a progetti cantierabili, indipendentemente da quello che sarà l'esito finale”.