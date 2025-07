Nuova area fitness a Pacevecchia, Rosa: così uniamo sport e socialità Inaugurate in via Aldo Moro le nuove strutture sportive

C'è la panca inclinata per fare gli addominali, l'ellittica, la bike, la scala orizzontale. Ogni attrezzo è dotato di un qr-code per illustrare a tutti, anche ai meno esperti, il corretto funzionamento. Si presenta così la nuova area fitness inaugurata questa sera al Rione Pacevecchia.

Le attrezzature sportive sono state installate in via Aldo Moro, strada già frequentata dagli amanti dello sport all'aria aperta, a pochi passi dal campo di rugby.

A presentare l'iniziativa alla stampa l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa con il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco Francesco De Pierro.

Un'iniziativa che mira a coniugare sport e socialità.

Si arricchisce così l'offerta per il tempo libero proposta dal Comune di Benevento. Il progetto, infatti, finanziato con fondi del bilancio comunale, sarà ampliato anche ad altre zone della città.

"Abbiamo preso spunto dalle grandi città europee – ha spiegato l'assessore Rosa – dove parchi gioco e aree attrezzate sono gratuiti per tutta la cittadinanza. Abbiamo quindi avviato un progetto di rigenerazione urbana che coinvolgerà anche altri quartieri, seguirà successivamente inaugurazione campo da basket e fino a fine mandato cercheremo di aprire altre aree sport in tutti i quartieri cittadini”.

Un'area rivolta a “giovani e meno giovani che vogliano tenersi in forma”, il commento del sindaco Mastella. “Una bella iniziativa per chi vive in zona e per le tante persone che qui vengono a correre”.