Its Campus: siglato accordo Comune - Fondazione per la sede - FOTO All’Istituto tecnologico Superiore ICT Campus la sede in via Lungocalore Manfredi di Svevia

Il Comune di Benevento e la Fondazione ITS ICT Campus hanno firmato stamani l’accordo di collaborazione per la concessione all’Istituto Tecnologico Superiore ICT Campus della sede in via Lungocalore Manfredi di Svevia a Benevento.

La cerimonia di sottoscrizione si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Benevento, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e del Presidente della Fondazione ITS ICT CAMPUS Gerardo Canfora.

Non si tratterà soltanto di un edificio: la nuova sede sarà un vero e proprio hub tecnologico, dotato di laboratori altamente attrezzati, aule didattiche moderne, ambienti digitali immersivi, spazi di coworking e ambienti progettati per favorire l’apprendimento esperienziale. La Fondazione, che ha anche il Comune di Benevento tra i soci fondatori, è nata nel 2022 con l’obiettivo di “formare tecnici altamente specializzati nei settori dell’Information and Communication Technology, dell’IT e della Data Economy, attraverso percorsi didattici innovativi e professionalizzanti che integrano teoria, pratica e inserimento lavorativo”.

Il modello formativo si ispira alle migliori esperienze europee, proponendo un’alternanza efficace tra aula e impresa, e valorizzando il ruolo strategico della formazione terziaria nel rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro.

Il sindaco Mastella: ct Campus è una iniziativa splendida

“L'Università degli Studi del Sannio – ha affermato il sindaco di Benevento Clemente Mastella - abbiamo in essere una cooperazione istituzionale pluriennale ed efficace che ha dato frutti importanti in ambiti diversi. Ict Campus è una iniziativa splendida che abbiamo supportato con convinzione ed entusiasmo anche come soci della Fondazione: la formazione tecnologica e la spinta decisa sull'innovazione sono un motore ineludibile per l'occupazione e l'economia: Ict Campus avrà una nuova sede moderna, di proprietà comunale, che rappresenterà un valore aggiunto nell'offerta formativa per la città e non solo per la città”.

Canfora: una struttura moderna e funzionale per una didattica orientata all’innovazione

“La nuova sede – ha aggiunto il presidente della Fondazione Gerardo Canfora - rappresenta un tassello importante nel percorso di consolidamento dell’ITS ICT CAMPUS e rafforza il legame tra formazione tecnica superiore e territorio. Un’infrastruttura moderna e funzionale, pensata per offrire alle studentesse e agli studenti ambienti adeguati a una didattica orientata all’innovazione e al mondo del lavoro”.