L'appello dei residente di via Trieste e Trento: spostare il Postamat La petizione dei cittadini: raccolte oltre 200 firme

Hanno scritto a Poste Italiane per chiedere di spostare il Postmat di via Trieste e Trento. E' l'appello rivolto dai cittadini della zona che – in una nota – spiegano di aver raccolto oltre 200 firme “in quanto l’ubicazione attuale è da ritenersi non adeguata all’utenza in primis per anziani, diversamente abili e donne incinte e non accessibile direttamente dalla strada principale”.

Preoccupazione viene espressa inoltre “nelle ore serali e notturne. Chiediamo pertanto – scrivono - il posizionamento dello sportello con ubicazione nelle vetrine fronte strada per un miglior accesso per l’utenza e con condizioni di sicurezza maggiori”.

Petizione che i residenti spiegano di “aver inviato da tempo, ma ad oggi nulla di fatto. Attualmente lo sportello è laterale all’ufficio postale ed è accessibile solo attraverso un corridoio”.

L'appello dei residenti

Di qui la richiesta dei firmatari del documento: “Ci appelliamo al buon senso di Poste Italiane affinché si attivino per accogliere la nostra richiesta installando lo sportello postamat in luogo ben visibile con ottima fruizione all’utilizzo. Restiamo fiduciosi”.