"Parole Mute", si presenta il progetto dell'Ente Nazionale Sordi del Sannio Da gennaio a Benevento il laboratorio di poesia performativa in LIS-lingua dei segni italiana

Oggi, 13 dicembre, alle 16.30 presso la sede dell’ENS-Ente Nazionale Sordi di Benevento, si terrà l’incontro di presentazione del progetto “Parole Mute”. Laboratorio di poesia performativa in LIS-lingua dei segni italiana.

Il laboratorio, che partirà a gennaio consiste in una serie di incontri teorico-pratici di scrittura poetica e performance del corpo, a conclusione dei quali sarà realizzato un contest di poetry slam a squadre in LIS a cui potranno prendere parte anche le persone udenti.

L’obiettivo del progetto è ampliare l’offerta culturale accessibile rivolta alla comunità sorda di Benevento e di offrire l’opportunità ai partecipanti di sperimentare la propria creatività ed esprimere i sentimenti e le emozioni più profonde, quelle che lasciano senza parole, troppo intime da poter condividere. Ecco allora che la poesia diventa un modo speciale ma allo stesso tempo semplice e diretto per manifestare i propri pensieri e farlo attraverso la performance del corpo diventa un forma artistica completa. Il progetto prevede anche la realizzazione di un documentario che seguirá l’intero progetto e conterrà un video-libro di tutte le poesie create dai partecipanti durante i laboratori. Il progetto, nato da un’idea di Eugenia Giancaspro performer di poetry slam e interprete LIS in collaborazione con Francesca Gerardo, è realizzato grazie al contributo della Fondazione Pio Istituto Sordi di Milano, su iniziativa dell’associazione Gramigna APS di Benevento.