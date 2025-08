Addio al professore Ennio De Simone: il cordoglio del mondo accademico Il ricordo degli atenei sanniti

Il mondo accademico dice addio ad Ennio De Simone, docente di Storia economica e attivo protagonista della vita accademica nel Sannio.

L’Università degli Studi del Sannio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Ennio De Simone, docente di Storia economica che per molti anni ha prestato servizio presso l'Unisannio. Preside della Facoltà di Economia e poi della Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, ha ricoperto negli anni ruoli centrali nella vita accademica, tra cui membro del Nucleo di Valutazione, Presidente della Classe di laurea in Economia e Garante degli Studenti. Il suo impegno nella didattica, nella ricerca resterà un riferimento per tutta la comunità accademica.

Con cordoglio e commozione il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il personale docente, tecnico-amministrativo e tutta la comunità accademica dell'Università Giustino Fortunato di Benevento partecipano al lutto per la scomparsa del Professor Ennio De Simone Prorettore dell’Università Giustino Fortunato. Studioso di altissimo profilo, docente appassionato, guida autorevole e figura di riferimento per l’intera comunità accademica, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, alla ricerca contribuendo in modo decisivo allo sviluppo scientifico e culturale dell’Università e del Paese. L'Università Giustino Fortunato ne ricorda con gratitudine l’impegno costante, la grande umanità, la lealtà e la visione illuminata stringendosi con affetto alla famiglia in questo momento di profondo dolore.