Sentieri Aperti 2025: al via progetto per valorizzare il territorio sannita

“Sentieri Aperti 2025” per la valorizzazione del territorio sannita

È stato ufficialmente approvato e prende il via ad agosto 2025 Sentieri Aperti, il nuovo progetto di valorizzazione turistica e culturale dei territori interni della Campania, che si protrarrà fino a dicembre 2025. Capofila dell’iniziativa è il Comune di Bucciano, affiancato da altri cinque enti locali: Bonea, Durazzano, Sant’Agata de’ Goti, Tocco Caudio e San Salvatore Telesino.

Sei realtà territoriali unite da un patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico di straordinaria ricchezza, che attraverso questa sinergia mirano a rilanciare l’identità locale e promuovere un modello di sviluppo turistico sostenibile.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 della Regione Campania, si propone di mettere in rete luoghi, eventi, percorsi e tradizioni, per offrire un’esperienza autentica e partecipativa.

Sentieri Aperti 2025 è un vero e proprio programma diffuso che coinvolgerà cittadini, associazioni, operatori culturali e turistici, con iniziative pensate per ogni tipo di visitatore.

Tra le attività in programma, spiccano percorsi naturalistici e religiosi, cammini esperienziali, tour enogastronomici, laboratori didattici e eventi culturali di rilievo. Il calendario prevede numerose manifestazioni distribuite nei vari comuni, tra cui si segnala il concerto del maestro Enzo Gragnaniello previsto il 10 agosto 2025 proprio a Bucciano, all’ombra del Taburno.

“Questo progetto rappresenta una straordinaria occasione per il nostro territorio e per tutta la valle del Taburno. Siamo orgogliosi di essere capofila di un’iniziativa che guarda al futuro con una visione condivisa e concreta – dichiara il Sindaco di Bucciano Pasquale Matera –. Sentieri Aperti sarà un’occasione di crescita culturale, turistica ed economica per tutte le comunità coinvolte. È la dimostrazione che l’unione tra Comuni può generare valore autentico per il territorio.”

Soddisfazione, è stata altresì espressa da tutti gli altri sindaci dei Comuni partner del progetto:”Sentieri Aperti rappresenta un passo importante verso una nuova idea di sviluppo condiviso, che mette al centro la valorizzazione delle nostre risorse e il coinvolgimento delle comunità. Siamo orgogliosi di far parte di questa rete e convinti che, insieme, potremo offrire al nostro territorio una visibilità e una dignità che meritano da tempo. Lavorare in sinergia significa superare i confini amministrativi per costruire un’identità comune e generare nuove opportunità per i nostri cittadini.” – hanno commentato Gianpietro Roviezzo Sindaco di Bonea, Pasqualina Grasso Sindaca di Durazzano, Salvatore Riccio Sindaco di Sant’Agata dei Goti, Gennaro Caporaso sindaco di Tocco Caudio e Fabio Massimo L. Romano, sindaco di San Salvatore Telesino.

Gli itinerari previsti condurranno alla scoperta di antichi borghi, grotte rupestri, abbazie, castelli, panorami mozzafiato e produzioni tipiche. Tra le tappe più suggestive: la Grotta di San Simeone, le sorgenti del Fizzo, il Borgo fantasma di Tocco Caudio, l’Antiquarium di Telesia, il Castello Ducale di Sant’Agata de’ Goti, oltre ai sentieri del Taburno e ai percorsi eno-gastronomici che esalteranno i prodotti d’eccellenza del Sannio beneventano.

Il progetto sarà promosso anche attraverso un portale web, canali social condivisi e materiali bilingue per attrarre visitatori non solo dall’Italia ma anche dall’estero. La partecipazione del pubblico è centrale: escursioni, degustazioni, visite guidate e spettacoli saranno momenti di incontro, scambio e scoperta.

Con Sentieri Aperti 2025, il Sannio si prepara a mostrarsi in tutta la sua autenticità e bellezza.