Sanità, Fernando Errico chiede un confronto con la direttrice generale San Pio L'azione del neo consigliere regionale sannita per la sanità ospedaliera in affanno

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, di concerto con il parlamentare Francesco Maria Rubano, ha formalmente richiesto un incontro con la direttrice generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Maria Morgante, per approfondire le criticità attuali in ambito sanitario e ottenere un aggiornamento puntuale in merito alla recente sentenza del TAR relativa alla riapertura del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti h24. La richiesta nasce dalla necessità di garantire la massima chiarezza istituzionale e di favorire un confronto diretto sulle misure che l’azienda ospedaliera intende adottare, al fine di assicurare un servizio di emergenza adeguato alle esigenze del territorio. L’incontro è stato richiesto anche a seguito della pubblicazione del Programma Nazionale Esiti 2025 di Agenas, che offre una fotografia dettagliata e complessa dello stato della sanità campana: 51 ospedali della regione risultano al di sotto degli standard di qualità dell’assistenza, il numero più alto registrato in Italia. I dati evidenziano criticità strutturali, disomogeneità organizzative e un divario ancora ampio rispetto ad altre aree del Paese.

“Ritengo fondamentale – dichiara il consigliere Errico – un confronto immediato con la direzione aziendale per comprendere lo stato dell’arte e le prospettive operative connesse alla decisione del TAR. L’obiettivo è garantire ai cittadini un servizio sanitario efficiente, continuativo e pienamente rispondente alle loro necessità”. L’incontro rappresenta un passaggio significativo nelle interlocuzioni istituzionali finalizzate al miglioramento dell’offerta sanitaria e alla tutela del diritto alla salute della comunità.