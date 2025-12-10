Ladri scoperti dalla Polizia scappano nei terreni: recuperata refurtiva Momenti di concitazione all'alba di oggi a Melizzano: in azione gli agenti del Commissariato

Nelle prime ore di questa mattina, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Telese Terme ha sventato un furto in abitazione.

Gli agenti, impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori nel comune di Melizzano hanno notato una Ford Focus i cui occupanti, con il volto travisato, alla vista degli operatori, hanno abbandonato il veicolo e sono scappati nei campi riuscendo a far perdere le loro tracce.

Da accertamenti effettuati sul posto, l'auto è risultata di proprietà di un uomo residente in Sessa Aurunca che nella giornata di ieri ne aveva denunciato il furto.

All’interno della vettura venivano rinvenuti vari arnesi atti allo scasso (una cesoia, un piede di porco ed un’ascia) nonché un generatore elettrico a scoppio, orologi da polso ed un contenitore con vi erano diverse monete, il tutto verosimilmente provento di furto.