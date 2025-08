Emergenza 118: i sindacati chiedono incontro urgente La denuncia di Fp CGIL e Misericordie

"Nell’apprendere della questione ambulanze, che impegna buona parte del dibattito politico, la Fp Cgil non può non cogliere l’occasione per mettere in evidenza una serie di problematiche che investono il servizio del Trasporto in Emergenza 118, al netto di ogni polemica e rappresentando esclusivamente la tangibile evidenza di quanto riportato qui di seguito".

Così, in una nota, i rappresentanti sindacali che proseguono "Il parco ambulanze è stato da poco completamente rinnovato, pertanto vi sono 12 nuovi mezzi pronti per essere impiegati se solo non vi fossero problemi di natura burocratica inerenti intestazione, concessione e conseguente autorizzazione sanitaria alla circolazione, ma ciò che alla CGIL preme far sapere è lo stallo lavorativo e contrattuale in cui versano i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Aziende componenti l’ ATS che, peraltro, proprio qualche giorno fa ha perso anche Direttore in seguito alle spontanee dimissioni di quest’ ultimo. Ciò comporta uno stato di abbandono e una sorta di anarchia gestionale da parte delle singole aziende coinvolte, per cui ciascuna organizza e gestisce il servizio sulla base delle proprie capacità, risorse e disponibilità, venendo meno ogni regola contrattuale e normativa a detrimento della unanime gestione del servizio da parte dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), essendo venuto meno anche il corpus dei consulenti addetti, e in assenza del consulente unico previsto da ASL, con evidenti e pesanti ricadute in termini di (mancata) erogazione delle ore effettuate in straordinario e organizzazione di quelle ordinarie, per cui i dipendenti si trovano di fronte delle buste paga diverse, a seconda dell’azienda che le emette, con palesi discriminazioni tariffarie e remunerative.

Queste le problematiche aperte e cogenti, per le quali chiediamo un incontro urgente tra le parti, al fine di evitare ancora una volta che la guerra tra cime ricada, come sempre, sulle radici".