Aggressione pronto soccorso San Pio, il direttore Coppola: siamo sconcertati L'appello: episodi gravissimi, il personale lavora con professionalità e dedizione

“Un'aggressione verbale e fisica violenta ai danni un nostro medico, di un infermiere e di una di una guardia giurata. Siamo estremamente sconcertati”. Così Maria Gabriella Coppola, direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale “San Pio” di Benevento, teatro, nelle ultime ore, di un episodio violento che ha portato all'arresto di un 47enne.

“Un episodio estremamente grave accaduto, peraltro, mentre si stava procedendo a trattare un malato molto delicato che è stato assistito in maniera completa sin dal suo ingresso in pronto soccorso. Il familiare del paziente – racconta il direttore Coppola – ha provato ad entrare in pronto soccorso per avere informazioni cliniche che erano già state comunicate a metà nottata. In prima mattinata la richiesta di altre informazioni da parte di un altro familiare che ha poi aggredito in maniera estremamente violenta il nostro personale”.

“Ho saputo – aggiunge ancora – che l'aggressore è stato arrestato. Mi auguro che questi episodi non si verifichino più. Si tratta di episodi gravissimi perché ciascuno degli operatori sanitari: medici, infermieri, oss del pronto soccorso lavorano con dedizione e professionalità e con l'unico obiettivo che ovviamente è la cura del paziente”.