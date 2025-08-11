Morgante: entro l'anno il nuovo pronto soccorso del San Pio Il direttore generale dell'ospedale di Benevento riconfermata alla guida per altri 5 anni

“Ripartiamo con la forza e la determinazione che ci hanno contraddistinti già tre anni fa, con l'obiettivo di seguire il solco oramai tracciato ci ha portato ad un grande risultato di squadra e che ha visto l'azienda crescere”.

Maria Morgante celebra la riconferma riunendo l'organico dell'ospedale San Pio di Benevento che rimarrà a guidare per i prossimi cinque anni.

Lo sguardo è dritto al futuro “Abbiamo una programmazione corposa che ci permetterà di portare l'azienda verso l'eccellenza. Un risultato meritato grazie alla presenza di professionisti e di collaboratori che hanno tutti lo stesso obiettivo: lavorare per l'azienda e per il territorio”.

Squadra che vince non si cambia e dunque rimarranno al vertice con la Morgante anche il direttore sanitario Roberto Alfano e la direttrice amministrativa Daniela Capone.

Gli obiettivi

“Proseguiremo nella riqualificazione strutturale, impiantistica e tecnologica del nostro ospedale – ha dettagliato il direttore -. Abbiamo tanti progetti in corso: dal pronto soccorso alla realizzazione della medicina nucleare e poi le sale operatorie la realizzazione del Codice 28: tutte gare che abbiamo già appaltato”.

Entro l'anno il nuovo pronto soccorso

Chiaramente le maggiori criticità dell'azienda si riscontrano per il pronto soccorso. “Sarà il nostro primo step – prosegue Morgante - . Credo che entro l'anno riusciremo ad inaugurare il nuovo pronto soccorso che ci permetterà la riorganizzazione interna delle attività per rendere più agevole sia il lavoro degli operatori e l'assistenza ai pazienti. Allo stesso tempo è fondamentale continuare a reclutare personale”.

La sfida per il Sant'Alfonso di Sant'Agata dei Goti

Una ripartenza che coinvolgerà anche l'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti. “Lì come preannunciato andremo a realizzare il polo riabilitativo già finanziato dalla Regione, realizzeremo l'elisoccorso e tutti gli altri obiettivi prefissati.