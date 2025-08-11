Mastella: "Al San Pio episodio di violenza stolto e ingiustificabile" Il primo cittadino: "massima solidarietà a chi tutela nostra salute"

"Esprimo massima solidarietà ai medici, agli infermieri e al personale sanitario tutto del San Pio, nonchè agli operatori di vigilanza, per l'ingiustificabile aggressione delle scorse ore al Pronto soccorso. E' un episodio inaccettabile: nulla di più stolto e sbagliato che usare violenza contro chi è impegnato, quotidianamente e spesso facendo fronte a mille difficoltà, a tutelare la salute di tutti. Complimenti alle forze dell'ordine che sono intervenute in maniera pronta ed efficace", è quanto sottolinea in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.