Mastella ricorda Leonardo Lampugnale "imprenditore eccellente" Il cordoglio del sindaco "eccellente imprenditore sannita. Di quelli che si sono “costruiti” da sé"

Commozione e intensa partecipazione nelle parole che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dedica a Leonardo Lampugnale, scomparso ieri.

“Leonardo Lampugnale, di cui la famiglia e gli amici sentiranno nostalgia, ci ha lasciati all’improvviso. Lo ricordo con affetto, non soltanto perché è il padre di Pasquale, Antonio e Laura, tra i migliori amici di mio figlio, ma perché è stato un eccellente imprenditore sannita. Di quelli che si sono “costruiti” da sé con sacrificio ma anche con talento industriale. Alla famiglia la mia solidarietà umana e cristiana”.