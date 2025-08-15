Cordoglio per la scomparsa di Leonardo Lampugnale Fu presidente del Benevento nei primi anni ottanta di una squadra brillante e indimenticabile

Con la morte dell'imprenditore Leonardo Lampugnale scompare un altro pezzo di storia del Benevento Calcio, quello che caratterizzò i primi anni ottanta e nel dettaglio quel campionato 1983-84 che sotto la sua presidenza fece sognare a lungo i tifosi della strega. Una squadra che tanti sportivi con qualche capello bianco in più ricordano con immensa suggestione: la grande regia in panchina di Franco Liguori, le parate di Beniamino Abate, la difesa elegante di Borriello, il roccioso Niccolò Napoli e poi i vari Ventura, Orati, Zitta, De Biase e Torano, Pecchi. Il sesto posto finale, ma soprattutto un gioco brillante e redditizio, valse la qualificazione alla Coppa Italia di serie A.

Calcio sannita in lutto, dunque, e che si stringe insieme alla società giallorossa e alla famiglia di Ottopagine intorno ai figli Antonio, Pasquale e Laura in questo momento di infinito dolore.