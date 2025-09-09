Oggi alle 16.30 in Cattedrale i funerali di Monsignor Pompilio Cristino Veglia di preghiera per tutta la notte nella sua parrocchia di Santa Maria Costantinopoli

In migliaia per tutta la giornata di ieri e nella notte hanno reso omaggio per una preghiera a monsignore Pompilio Cristino che ieri improvvisamente è venuto a mancare mentre si trovava nella sua parrocchia di Santa Maria Costantinopoli.

La morte di don Pompilio ha gettato tutti nello sconforto e nel dolore. Parroco di tutti. Amato e stimato da sempre a partire dagli ultimi. Conquistava subito per il suo sorriso e per la sua ferma professionalità al servizio della Chiesa e dei cittadini, fedeli e non. Un consigliere, un amico, un vero parroco che per decenni ha guidato la parrocchia del rione Ferrovia, da sempre frequentata anche da tantissime persone residenti in altri rioni della città o dei paesi della provincia.

La salma è stata esposta nella chiesa parrocchiale S. Maria di Costantinopoli fino alle ore 24 di ieri, (8 settembre 2025). Oggi (9 settembre) alle ore 15,30 la salma sarà portata in Cattedrale, dove alle ore 16,30 saranno celebrate le esequie, presiedute dall’Arcivescovo mons. Felice Accrocca.

Dal sito della Diocesi di Benevento

L'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca ieri mattina è stato tra i primi ad accorrere nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli non appena informato del malore improvviso e drammatico che aqveva colpito don Pompilio (nella foto diffusa sul sito della Diocesi).

L’Arcivescovo e il presbiterio diocesano con profonda commozione annunciano l’improvviso ritorno alla casa del Padre di Mons. Pompilio Cristino, parroco della Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli in Benevento e già Vicario generale dell’Arcidiocesi di Benevento. Mons. Pompilio Cristino è nato a Montecalvo Irpino (AV) il 25 luglio 1953. La sua formazione è avvenuta presso il Seminario Arcivescovile, dove ha svolto per diversi anni il ruolo di vice-rettore ed il Seminario Regionale “Pio XI” di Benevento. È stato ordinato presbitero il 27 agosto 1977 da S.E. Mons. Raffaele Calabria, Arcivescovo di Benevento, nella Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo in Montecalvo Irpino. Fino al 2017 ha ricoperto il ruolo di vicario generale dell’Arcidiocesi di Benevento. Attualmente era parroco della Parrocchia S. Maria di Costantinopoli, Prelato d’Onore di Sua Santità dal 30 aprile 2001 e assistente diocesano della FRATES (Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d’Italia).