Salvini e De Luca nel Sannio: al via una delle più grandi opere del Paese FOTO - A Ponte al via i lavori per lo scavo della galleria del potabilizzatore Diga Campolattaro

Una stretta di mano tra il ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha dato il via nel Sannio ai lavori per lo scavo della galleria di sette chilometri che collegherà la diga di Campolattaro con il Potabilizzatore che poi consentirà, dopo decenni dalla costruzione dell'invaso, di utilizzare l'acqua per uso potabile e irriguo per l'agricoltura.

Una maxi opera finanziata da Governo e Regione che punta a risolvere la carenza idrica nel Sannio e non solo.

Ad aprire i lavori il sindaco di Ponte, Caporaso, che ha messo l'accento sull'importanza dell'opera e sulla necessità di non abbandonare i comuni che nel Sannio sono al centro di importanti lavori per la realizzazione delle grandi opere.

IN AGGIORNAMENTO