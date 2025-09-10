Campolattaro: Rubano: un’opera simbolo di rinascita, plauso ai lavori avviati "Non si tratta solo di un’infrastruttura strategica, ma di un’opera simbolo per tutto il Sanniio"

“L’avvio dei lavori per la diga di Campolattaro rappresenta un momento storico per il beneventano e una svolta fondamentale per le aree interne della Campania".

Così Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia che rimarca: Ho seguito da vicino ogni fase di questa opera e oggi finalmente vediamo l’inizio concreto dei lavori, un segnale chiaro che le istituzioni ci sono e lavorano per il futuro dei nostri territori. Non si tratta solo di un’infrastruttura idrica strategica, ma di un’opera simbolo per tutto il Sannio, che garantirà autonomia idrica e nuove opportunità di sviluppo. Sono orgoglioso di aver seguito costantemente questo progetto nella facoltà delle mie funzioni. Ringrazio il ministro Salvini, che oggi ha visitato il cantiere della diga, e il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, con il quale ho attivato una sinergia ad hoc per tutte le opere infrastrutturali nel Sannio attese da oltre trent’anni”.

