Campolattaro: Rubano: un’opera simbolo di rinascita, plauso ai lavori avviati

“L’avvio dei lavori per la diga di Campolattaro rappresenta un momento storico per il beneventano e una svolta fondamentale per le aree interne della Campania".
Così Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia che rimarca: Ho seguito da vicino ogni fase di questa opera e oggi finalmente vediamo l’inizio concreto dei lavori, un segnale chiaro che le istituzioni ci sono e lavorano per il futuro dei nostri territori. Non si tratta solo di un’infrastruttura idrica strategica, ma di un’opera simbolo per tutto il Sannio, che garantirà autonomia idrica e nuove opportunità di sviluppo. Sono orgoglioso di aver seguito costantemente questo progetto nella facoltà delle mie funzioni. Ringrazio il ministro Salvini, che oggi ha visitato il cantiere della diga, e il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, con il quale ho attivato una sinergia ad hoc per tutte le opere infrastrutturali nel Sannio attese da oltre trent’anni”.