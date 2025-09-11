Benevento, derattizzazione nel centro storico: l’Asl chiarisce "Derattizzazione e disinfestazione non sono programmati autonomamente dall’Azienda"

"Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione non sono programmati autonomamente dall’Azienda, ma vengono attivati dai Comuni che, valutate le eventuali segnalazioni dei cittadini e le esigenze complessive del territorio, coinvolgono l’Asl per i necessari interventi". Così in una nota dell'Asl di Benevento intervenuta in merito segnalazioni di presenza di roditori nel Centro Storico.

"Nel caso segnalato - viene precisato dall'azienda di via Oderisio - la derattizzazione straordinaria è stata eseguita prontamente, garantendo la tutela della salute pubblica e la sicurezza degli spazi frequentati da cittadini e attività commerciali".

