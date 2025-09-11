Cresce turismo culturale a Benevento, Del Vecchio: sinergia pubblico - privato I dati registrati dalla rete museale della Provincia: più di 35mila visitatori nel 2024

“Cresce il turismo culturale a Benevento. Risultato anche della sinergia tra pubblico e privato”. Ne è certo Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa, la società che gestisce la rete museale della Provincia di Benevento.

I dati della rete museale della Provincia di Benevento

A margine della presentazione al Museo Arcos del nuovo percorso tattile inclusivo, rispondendo alle domande della stampa, Del Vecchio ha illustrato anche i dati registrati in questi mesi ed ha parlato della percezione trasmessa ai visitatori di una città in forte fermento che può contare su un'offerta culturale sempre più vasta. Il frutto secondo l'esponente di Sannio Europea di una sinergia virtuosa.

“Quando un visitatore viene a Benevento e vede una città così dinamica dal punto di vista culturale non si chiede chi ha fatto quell'iniziativa, ma avrà la percezione positiva di un contesto. E il nostro contesto sta crescendo da questo punto di vista. Anche il dato turistico cresce nella nostra città. Abbiamo numeri molto incoraggianti: abbiamo chiuso il 2024 con circa 35mila visitatori che sono solo gli arrivi registrati nella rete museale, quindi molto di meno rispetto a quelli che girano in città e ci vengono a visitare”.

Cresce l'attenzione per Benevento

“Una città che si sta facendo valere, cresce anche rispetto all'attenzione dei media nazionali”, evidenzia ancora Del Vecchio che ribadisce: “Un riconoscimento di quello che insieme, pubblico e privato, si sta facendo”.