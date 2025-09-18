Strada provinciale Benevento - Apice, automobilisti chiedono sicurezza e lavori FOTO - Buche, cedimenti e mancanza di barriere: Fare Ambiente scrive alla Provincia

Serve manutenzione straordinaria urgente per il ripristino e la sicurezza della Strada Provinciale 27 che da Benevento Conduce ad Apice e nel territorio della confinante provincia di Avellino. A chiederlo sono gli automobilisti e l'associazione Fare Ambiente che ha inviato una missiva alla Provincia, proprietaria dell'arteria percorsa quotidianamente da migliaia di auto e camion.

In particolare, il presidente di “Fare Ambiente”, Antonio Corvino, accende i riflettori sul manto stradale disconnesso, caratterizzato da profonde buche, dalla presenza di materiale fangoso ed anche inerti, sul cedimento dell'asfalto e sull'assenza di barriere di protezione specialmente in alcuni tratti pericolosi.

La Provinciale 27 da sempre caratterizzata da lavori di passaggio dei sottoservizi (acqua, gas, telefono, fibra etc) è caratterizzata da sempre dal manto stradale disconnesso anche per via dei lavori eseguiti e dei cosiddetti 'rattoppi' dell'asfalto.

Da mesi, però, a determinare il deterioramento del manto stradale è il passaggio continuo dei mezzi pesanti impegnati anche per le opere ferroviarie a valle.

Per questi motivi Fare Ambiente e tanti automobilisti chiedono ora alla Provincia di intervenire con opere di messa in sicurezza e rifacimento dell'asfalto che, “specialmente durante le giornate di pioggia e di notte, rappresenta un vero pericolo per gli automobilisti e non solo”.