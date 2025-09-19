Dormitorio Caritas, Zagarese: entro fine anno speriamo di tornare in Cittadella

“Per il momento la sospensione riguarda solo il dormitorio e abbiamo riattivato il market del vestiario al Centro La Pace”. Ad assicurarlo il direttore della Caritas di Benevento, Pasquale Zagarese dopo l'avvio dei lavori alla Cittadella della Carità di via San Pasquale.
Caritas Benevento: garantiti servizi come mensa e ascolto
“I servizi essenziali come la mensa è garantita”, spiega ancora il medico da tempo ormai alla guida della Caritas sannita che aggiunge: “E' garantito inoltre l'ascolto, ma ci siamo spostati di poco dai locali di via San Pasquale”.
E dunque come già annunciato nelle scorse settimane, con l'intervento in corso resta il nodo dormitorio, ma anche in questo caso l'impegno è stato trovare soluzioni alternative che possano rispondere il più possibile alle esigenze degli utenti che generalmente si rivolgono alla Caritas anche per avere un posto dove dormire.
“Per il dormitorio – chiarisce Zagarese – essendoci già una collaborazione con il Comune di Benevento, stiamo utilizzando il CAN ovvero il dormitorio comunale. Certo sono diminuiti i numeri, ma speriamo per fine anno si possa tornare al dormitorio della Città della Carità”.