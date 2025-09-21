Contro il genocidio in Palestina Benevento in corteo Domani la manifestazione dal Rione Libertà alla Stazione centrale

“Blocchiamo tutto!” contro il genocidio in Palestina Benevento scende nuovamente in strada. E' programmato per domani, lunedì 22 settembre, in concomitanza con lo sciopero generale il corteo promosso dal Global Movement to Gaza Sannio.

Il gruppo ha riproposto le ragioni della manifestazione

l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza oggetto di un vero e proprio genocidio da parte dello Stato di Israele e la drammatica situazione di occupazione, violenza e repressione in Cisgiordania;

il totale blocco da parte dell’esercito israeliano degli arrivi umanitari alla popolazione stremata che ha già creato numerosi casi di morti per fame, oltre alle decine di migliaia di morti tra cui bambini, donne, giornalisti, operatori sanitari;

le gravi minacce di attacco da parte del Governo Israeliano nei confronti delle navi della missione umanitaria mondiale “Global Sumud Flotilla”, che vede a bordo la presenza di cittadine/i, parlamentari e sindacalisti/e italiani/e, per impedire, anche con le armi, l’arrivo di derrate alimentari, generi di prima necessità alla popolazione Palestinese della Striscia di Gaza, prefigurando così una vera e propria azione di guerra anche nei confronti di cittadini/e Italiani/e;

il rischio concreto di attacco da parte delle forze armate Israeliane alle navi della Flotilla, rischio avvalorato da ben due attacchi con droni a navi ormeggiate a largo della Tunisia nei giorni scorsi;

l’inerzia del Governo Italiano e dell’Unione Europea nel respingere le gravi affermazioni dei ministri Israeliani che equiparano gli equipaggi della GSF a terroristi;

l’indisponibilità dell’Unione Europea e del Governo Italiano di imporre sanzioni adeguate alla gravità della situazione e ad interrompere ogni relazione istituzionale e collaborazione economica, scientifica e politica con lo stato genocida di Israele”.



E dunque dopo le mobilitazioni dei giorni scorsi l'appuntamento promosso dal Global Movement to Gaza Sannio, è per domani con un Corteo provinciale con partenza alle ore 10.00 da via Napoli 149, altezza Spina Verde (Arpac) e arrivo alla stazione centrale di Benevento.