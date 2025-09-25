Innovasociale: modelli di valorizzazione sociale della disabilità Martedì l'evento conclusivo

E' in programma martedì 30 settembre 2025, con inizio alle ore 17, presso l'Associazione Nitrì-Centro ippico Tufini in contrada Tufini a San Giorgio del Sannio, l'evento conclusivo del progetto 'InnovaSociale'-Modelli innovativi di valorizzazione sociale della disabilità', promosso dall'Ambito sociale B1 di cui è capofila il Comune di Benevento insieme ai partner Oltre le Mura (coop sociale onlus), Associazione Nitrì, Agricoltura è vita-Cia Campania.

Si tratterà di un'occasione per raccontare il percorso svolto, i risultati raggiunti e le prospettive future di inclusione sociale e valorizzazione delle persone con disabilità.

Il meeting prevede l'introduzione di Carmen Cenicola, presidente coop sociale onlus Oltre le Mura, gli interventi di Elena Iannotti, presidente Associazione Nitrì, Ettore Varricchio (docente del Dipartimento Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio), del coordinatore Ambito sociale B1 e dirigente Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento Gennaro Santamaria e dell'assessore al Welfare e alle Politiche sociali del Comune di Benevento Carmen Coppola. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Benevento Clemente Mastella.