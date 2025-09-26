Commemorazione vittime bombardamenti, De Stasio invita alla partecipazione Il 29 settembre la giornata del Ricordo per le vittime dei bombardamenti del '43

“Lo scorso anno, con richiesta a mezzo pec del 5 settembre, insieme ad altri amici (Ambner De Iapinis, Antonio Verga, Carmine De Gennaro, Giovanna Megna ed altri) chiedevo all’Amministrazione comunale di istituire, nella data del 29 Settembre di ogni anno, la giornata del ricordo delle vittime dei bombardamenti angloamericani su Benevento dell’Agosto e Settembre 1943. Con delibera n. 229 del 13 Settembre 2025 la Giunta accoglieva l’istanza e istituiva la data del 29 Settembre come giornata per tale commemorazione”. Parte da qui Rosetta De Stasio, consigliere comunale di “Prima Benevento”.



“Lo scorso anno – prosegue - veniva organizzata una manifestazione in Corso Garibaldi cui partecipava il Sindaco, il Vescovo ed altre autorità, oltre a numerosi cittadini, per ricordare la tragedia dei bombardamenti sulla nostra città a guerra praticamente terminata. Quest’anno l’Amministrazione ha organizzato, come d’intesa lo scorso anno, la celebrazione da parte del Vescovo, presso il Duomo di Benevento, nel pomeriggio di lunedì, 29 Settembre, alle ore 17,00.

E’ importante essere presenti e partecipare perché è l’occasione per ricordare nostri concittadini e residenti nella nostra provincia che furono ammazzati a causa dei bombardamenti sulla città, in particolare nel centro storico, al rione Ferrovia, presso la Basilica della Madonna delle Grazie e presso il Duomo, del quale si salvò solo la facciata, debitamente protetta.

La nostra città fu già insignita nel 1967 di una medaglia d’oro al valor civile.

Il dovere di chi è chiamato a rappresentare la città, a prescindere dalle collocazioni partitiche, è quello di tributare gli onori a chi ha pagato con il sangue e la vita solo perché in quel momento si trovava o abitava a Benevento.

E’ per questo che, insieme agli altri amici, ritenni giusto fare qualcosa per “non dimenticare” e per offrire alle giovani generazioni le informazioni storiche di quel periodo tragico per la nostra città. Per crescere è necessario conoscere le proprie radici, per progredire è necessario ricordare, per essere parte essenziale di una comunità umana e civile è necessario partire dalla nostra storia ed onorare che ha contribuito, anche con la vita, a dare dignità e spessore a Benevento.

Non smarriamo la memoria: è l’unica strada per andare avanti! Partecipiamo alla celebrazione consapevoli che il ricordo è il presupposto della civiltà”.