Campo atletica leggera intitolato a Giovanni Caruso e inaugurazione La cerimonia a conclusione dei lavori di ristrutturazione

Il prossimo giovedì 2 ottobre, alle 18.30, sarà riconsegnato alla comunità sportiva il Campo Scuola di Atletica leggera di Via Duca d’Aosta di Benevento. Lo annunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento alla conclusione dei lavori avviati nel novembre 2023 e consistiti nella ristrutturazione edilizia della struttura nel rifacimento della pavimentazione della pista, nell’impianto di illuminazione, nella riduzione dei consumi energetici ed in altri interventi.

Le opere spiegano dalla Rocca dei Rettori finanziate dal Dipartimento per lo Sport nel 2022 per il Bando “Sport e Periferie”, recepita e fatta propria dalla Provincia con impegno di spesa del 20 dicembre 2022 per l’importo complessivo di 1.000.000 euro, sono state realizzate dalla ditta Cavoto Costruzioni srl.

Il Programma della Cerimonia di inaugurazione, curata con il Coni di Benevento, prevede l'intitolazione dell’impianto con la scopertura della Targa a Giovanni Caruso (1946 – 2024), atleta, tecnico e dirigente federale, come deliberato dal Consiglio Provinciale, su richiesta formale del Presidente della Provincia Lombardi e del Delegato Provinciale del Coni Collarile.

L’Arcivescovo di Benevento mons, Felice Accrocca benedirà il nuovo Campo Scuola, e quindi sono previsti, con la Testimonianza della Famiglia Caruso, gli interventi di Mario Collarile, Delegato Provinciale del Coni, di Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, del Presidente della Provincia Nino Lombardi e di Raffaela Moscarella, Prefetto di Benevento.